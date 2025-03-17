Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe T5430 Altın, 14 Ayar, 1.44 gr



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Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe, sevimli kelebek tasarımı ve parlak mavi detaylarıyla miniklerin stiline zarif bir dokunuş katıyor. Hafif ve konforlu yapısıyla günlük kullanıma uygun olan bu şık küpe, çocuklar için hem şirin hem de göz alıcı bir aksesuar seçeneğidir.