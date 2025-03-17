Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E1117949
%0
14.892 TL
14.892 TL
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe T5430
Altın, 14 Ayar, 1.44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe, sevimli kelebek tasarımı ve parlak mavi detaylarıyla miniklerin stiline zarif bir dokunuş katıyor. Hafif ve konforlu yapısıyla günlük kullanıma uygun olan bu şık küpe, çocuklar için hem şirin hem de göz alıcı bir aksesuar seçeneğidir.
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.44 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı menteşe kilit sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü gibi özel anlarınız için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.892 TL
14.892 TL
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