Pırlanta zümrüt küpe, rengiyle öne çıkan mücevherler arasında yer alır. Zümrütün eşsiz güzelliğini gösteren özel tasarımlar, pırlantanın parlaklığıyla göz alıcı bir hâle gelir. Doğal taşlarla süslü pırlanta küpeler kullanıcının zevkine göre seçilebilecek pek çok alternatiften oluşur. Sevginizi göstermek amacıyla pırlanta zümrüt küpeleri özel günleri kutlamak için değerlendirebilirsiniz. Farklı amaçlarla kullanabileceğiniz küpe modellerini sevdiklerinize hediye olarak da tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın mücevher koleksiyonu arasından size veya sevdiğinize uygun olanı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Küpe Modelleri Nelerdir?

Zümrüt, bolluğun ve bereketin temsilcisi olan doğal bir taştır. Yeşilin en güzel tonlarını görebileceğiniz zümrüt küpe modelleri klasik, modern ve özel tasarımlarla dizayn edilir. Her kadının beğenisini kazanabilecek özelliklere sahip olan zümrüt küpe modelleri tasarım detaylarına göre şu şekilde sıralanabilir:

Vidalı Zümrüt Küpeler

Pırlanta zümrüt küpe modelleri arasında kulağa yapışık olarak kullanılabilen vidalı küpe modelleri ilgi görür. Günlük hayatta kıyafetlerinizi kombinleyebileceğiniz modern tasarımlara örnek olarak 0.90 Karat Zümrüt Küpe, çiçek ve güneş motiflerinin pırlantalarla işlendiği özel tasarımlar sayılabilir. Her biri kullanıcının beklentisine hitap edebilecek özellikleriyle dikkat çeker. Zümrütün eşsiz güzelliğini tamamlayan beyaz altın ve pırlantaya süslenen küpeler söz, nişan, düğün veya doğum günü gibi özel günlerde verilebilecek anlamlı bir hediyedir.

Sallantılı Zümrüt Küpe Modelleri

Sallantılı zümrüt küpe modelleri, gece elbiseleri veya takımlarla seçkin zevkinizi ortaya çıkan mücevherlerdir. Taş büyüklüğü ve tasarım detaylarını düşünerek tek bir küpeyle göz alıcı görünmeniz mümkündür. Pırlanta taşlarla bezeli çerçevesi içine gömülen zümrüt oval, baget veya damla şeklinde kesilir. Berraklığıyla en ufak ışıkta bile parlayan zümrüt küpe modelleriyle güzelliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Düz bir elbiseyi bile şıklaştıran 1.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe, 0.96 pırlanta küpe ve daha birçok modeliyle sizlere seçim şansı sunar. Yeşil tonlarını ve zümrüt taşını sevenlerin favorisi olan küpelerle sofistike bir görünüm kazanabilirsiniz.

Klipsli Zümrüt Küpeler

Beyaz altın ve pırlantanın eşsiz uyumuyla tasarlanan dış çerçeve, zümrütün rengini ortaya çıkarır. Klipsli yapısıyla takıp çıkarması kolay olan küpe modelleri kulağınızda eşsiz bir duruş sergiler. 0.86 karat, 0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe, 0.99 ve ayrıca 3.35 karat pırlanta zümrüt küpe modelleriyle gösterişli takılardan hoşlananların beklentilerini karşılar.

Rengiyle Dikkat Çeken Zümrüt Küpeler

Zümrüt pırlanta küpe çeşitleri, rengiyle dikkat çeken göz alıcı tasarımlardır. Mücevherin üzerinde kullanılan büyüklü küçüklü pırlantalar modellerin farklılaşmasını sağlar. Klips ve sallantı bölümlerinde zümrüte eşlik eden pırlantalarla seçkin bir görünüm kazanabilirsiniz. Özel organizasyonlarda takabileceğiniz zümrüt küpeler set hâlinde veya tek olarak kullanılabilir. Zümrütün doğal güzelliğini sergilemek ve yüzünüzde ışıltısını hissetmek için birbirinden farklı modelleri deneyebilirsiniz.

Pırlantayla birlikte kullanılan renkli taşlar arasında sevilenlerden biri olan zümrüt değerini gösteren yapısıyla öne çıkar. Taşın dokusunda görülen parlak ve eşsiz renkler karatına göre etkisini artırır. Büyüdükçe rengi daha çok ortaya çıkan zümrüt küpe tasarımlarını seçkin zevkinizi göstermek amacıyla tercih edebilirsiniz.

Yaz veya kış mevsiminde katılacağınız toplantı, yemek veya diğer organizasyonlara giderken kombin yapmanızı kolaylaştıran zümrüt küpeleri kullanabilirsiniz. Zarif ve modern tasarımları ya da gösterişli modelleri gideceğiniz yerin özelliklerine göre seçmeniz mümkündür. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmenizi sağlayan zümrüt pırlanta küpe modelleriyle güzelliğiniz hemen fark edilir.

Zümrüt Küpeleri Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Zümrüt küpeler hatıra, hediye ya da kutlama amacıyla verilebilecek değerli mücevherlerdir. Zümrüt küpeleri seçerken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sayılabilir:

Zümrüt, doğal bir taş olsa da mücevher hâlinde kullanabilmek amacıyla üzerinde oynama yapılarak şekil verilir. Bu durum taşın rengini ve dokusunu etkiler. Seçimlerinizi yaparken zümrütün rengine dikkat edebilirsiniz.

Zümrüt küpelerin veriliş amacı ve kullanıcıyla olan yakınlığınız da etkilidir.

Pırlanta ve zümrütün karatı mücevherin fiyatına etki eden bir konudur ve bütçenizi düşünerek kararınızı verebilirsiniz.

Zümrütle birlikte kullanılan diğer taşların özellikleri ve modeli de seçim yaparken önemlidir.

Altın rengi ve ayarı konusu da modelin tasarımını değiştirir. Beğendiğiniz özelliklere sahip olan modeli seçebilirsiniz.

Giyim tarzınızı hesaba katarak farklı modeller arasında istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Küpe Fiyatları

Pırlanta zümrüt küpe fiyatları el yapımı, özel tasarım veya fabrikasyon olmasına göre değişir. Zümrütün taş özellikleri ve büyüklüğü de yüzüğün fiyatına etki eder. Aynı zamanda zümrütle birlikte kullanılan altın ve pırlanta da modelin detaylarını belirlediği gibi küpenin ücretini de belirler. Pırlanta zümrüt küpeler set dâhinde satışa sunulduğunda diğerlerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırılabilir. Sadece küpe almak istediğinizde durum buna göre değişir. Bütçe kriterlerinizi dikkate alarak fiyat limitinizi filtreleyebilirsiniz. Böylece size en uygun ürünü daha kısa sürede bulabilirsiniz.

Lizay Pırlanta yılların tecrübesiyle hazırladığı özel koleksiyonuyla her kadının beğenisini kazanabilecek mücevherler üretir. Kolye, bileklik, Pırlanta Set ve daha pek çok takı modelini inceleyerek hayallerinizi süsleyen ürünü bulabilirsiniz. Avantajlı fiyatlarla alışveriş yapıp aynı gün kargo fırsatını yakalamak için hemen siteye üye olabilirsiniz.