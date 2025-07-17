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PIRLANTA ZÜMRÜT KÜPE

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Ürün Kodu :  DE33014
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
37.896 TL
37.896 TL
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12.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41801
0.62 Karat Pırlanta Zümrüt Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.62 Karat Pırlanta Zümrüt Halka Küpe
%0
43.584 TL
43.584 TL
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14.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41659
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
44.765 TL
44.765 TL
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14.922 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18062
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
57.307 TL
57.307 TL
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19.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39121
1.40 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.40 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
%0
81.984 TL
81.984 TL
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27.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37563
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
%0
62.184 TL
62.184 TL
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20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33411
0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
%0
40.896 TL
40.896 TL
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13.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41716
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
67.354 TL
67.354 TL
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22.451 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30708
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
71.640 TL
71.640 TL
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23.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33810
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
117.792 TL
117.792 TL
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39.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
59.400 TL
59.400 TL
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19.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33278
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
321.168 TL
321.168 TL
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107.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE07316
1.52 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.52 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
105.720 TL
105.720 TL
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35.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26594
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
64.680 TL
64.680 TL
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21.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26737
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
65.208 TL
65.208 TL
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21.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38471
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
69.816 TL
69.816 TL
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23.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21447
1.93 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.93 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
122.088 TL
122.088 TL
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40.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14639
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
61.968 TL
61.968 TL
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20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33534
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
58.536 TL
58.536 TL
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19.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29035
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
70.920 TL
70.920 TL
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23.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28585
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
96.144 TL
96.144 TL
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32.048 TL x 3 Taksit

Pırlanta zümrüt küpe, rengiyle öne çıkan mücevherler arasında yer alır. Zümrütün eşsiz güzelliğini gösteren özel tasarımlar, pırlantanın parlaklığıyla göz alıcı bir hâle gelir. Doğal taşlarla süslü pırlanta küpeler kullanıcının zevkine göre seçilebilecek pek çok alternatiften oluşur. Sevginizi göstermek amacıyla pırlanta zümrüt küpeleri özel günleri kutlamak için değerlendirebilirsiniz. Farklı amaçlarla kullanabileceğiniz küpe modellerini sevdiklerinize hediye olarak da tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın mücevher koleksiyonu arasından size veya sevdiğinize uygun olanı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Küpe Modelleri Nelerdir?

Zümrüt, bolluğun ve bereketin temsilcisi olan doğal bir taştır. Yeşilin en güzel tonlarını görebileceğiniz zümrüt küpe modelleri klasik, modern ve özel tasarımlarla dizayn edilir. Her kadının beğenisini kazanabilecek özelliklere sahip olan zümrüt küpe modelleri tasarım detaylarına göre şu şekilde sıralanabilir:

Vidalı Zümrüt Küpeler

Pırlanta zümrüt küpe modelleri arasında kulağa yapışık olarak kullanılabilen vidalı küpe modelleri ilgi görür. Günlük hayatta kıyafetlerinizi kombinleyebileceğiniz modern tasarımlara örnek olarak 0.90 Karat Zümrüt Küpe, çiçek ve güneş motiflerinin pırlantalarla işlendiği özel tasarımlar sayılabilir. Her biri kullanıcının beklentisine hitap edebilecek özellikleriyle dikkat çeker. Zümrütün eşsiz güzelliğini tamamlayan beyaz altın ve pırlantaya süslenen küpeler söz, nişan, düğün veya doğum günü gibi özel günlerde verilebilecek anlamlı bir hediyedir.

Sallantılı Zümrüt Küpe Modelleri

Sallantılı zümrüt küpe modelleri, gece elbiseleri veya takımlarla seçkin zevkinizi ortaya çıkan mücevherlerdir. Taş büyüklüğü ve tasarım detaylarını düşünerek tek bir küpeyle göz alıcı görünmeniz mümkündür. Pırlanta taşlarla bezeli çerçevesi içine gömülen zümrüt oval, baget veya damla şeklinde kesilir. Berraklığıyla en ufak ışıkta bile parlayan zümrüt küpe modelleriyle güzelliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Düz bir elbiseyi bile şıklaştıran 1.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe, 0.96 pırlanta küpe ve daha birçok modeliyle sizlere seçim şansı sunar. Yeşil tonlarını ve zümrüt taşını sevenlerin favorisi olan küpelerle sofistike bir görünüm kazanabilirsiniz.

Klipsli Zümrüt Küpeler

Beyaz altın ve pırlantanın eşsiz uyumuyla tasarlanan dış çerçeve, zümrütün rengini ortaya çıkarır. Klipsli yapısıyla takıp çıkarması kolay olan küpe modelleri kulağınızda eşsiz bir duruş sergiler. 0.86 karat, 0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe, 0.99 ve ayrıca 3.35 karat pırlanta zümrüt küpe modelleriyle gösterişli takılardan hoşlananların beklentilerini karşılar.

Rengiyle Dikkat Çeken Zümrüt Küpeler

Zümrüt pırlanta küpe çeşitleri, rengiyle dikkat çeken göz alıcı tasarımlardır. Mücevherin üzerinde kullanılan büyüklü küçüklü pırlantalar modellerin farklılaşmasını sağlar. Klips ve sallantı bölümlerinde zümrüte eşlik eden pırlantalarla seçkin bir görünüm kazanabilirsiniz. Özel organizasyonlarda takabileceğiniz zümrüt küpeler set hâlinde veya tek olarak kullanılabilir. Zümrütün doğal güzelliğini sergilemek ve yüzünüzde ışıltısını hissetmek için birbirinden farklı modelleri deneyebilirsiniz.

Pırlantayla birlikte kullanılan renkli taşlar arasında sevilenlerden biri olan zümrüt değerini gösteren yapısıyla öne çıkar. Taşın dokusunda görülen parlak ve eşsiz renkler karatına göre etkisini artırır. Büyüdükçe rengi daha çok ortaya çıkan zümrüt küpe tasarımlarını seçkin zevkinizi göstermek amacıyla tercih edebilirsiniz.

Yaz veya kış mevsiminde katılacağınız toplantı, yemek veya diğer organizasyonlara giderken kombin yapmanızı kolaylaştıran zümrüt küpeleri kullanabilirsiniz. Zarif ve modern tasarımları ya da gösterişli modelleri gideceğiniz yerin özelliklerine göre seçmeniz mümkündür. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmenizi sağlayan zümrüt pırlanta küpe modelleriyle güzelliğiniz hemen fark edilir.

Zümrüt Küpeleri Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Zümrüt küpeler hatıra, hediye ya da kutlama amacıyla verilebilecek değerli mücevherlerdir. Zümrüt küpeleri seçerken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sayılabilir:

  • Zümrüt, doğal bir taş olsa da mücevher hâlinde kullanabilmek amacıyla üzerinde oynama yapılarak şekil verilir. Bu durum taşın rengini ve dokusunu etkiler. Seçimlerinizi yaparken zümrütün rengine dikkat edebilirsiniz.

  • Zümrüt küpelerin veriliş amacı ve kullanıcıyla olan yakınlığınız da etkilidir.

  • Pırlanta ve zümrütün karatı mücevherin fiyatına etki eden bir konudur ve bütçenizi düşünerek kararınızı verebilirsiniz.

  • Zümrütle birlikte kullanılan diğer taşların özellikleri ve modeli de seçim yaparken önemlidir.

  • Altın rengi ve ayarı konusu da modelin tasarımını değiştirir. Beğendiğiniz özelliklere sahip olan modeli seçebilirsiniz.

  • Giyim tarzınızı hesaba katarak farklı modeller arasında istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Küpe Fiyatları

Pırlanta zümrüt küpe fiyatları el yapımı, özel tasarım veya fabrikasyon olmasına göre değişir. Zümrütün taş özellikleri ve büyüklüğü de yüzüğün fiyatına etki eder. Aynı zamanda zümrütle birlikte kullanılan altın ve pırlanta da modelin detaylarını belirlediği gibi küpenin ücretini de belirler. Pırlanta zümrüt küpeler set dâhinde satışa sunulduğunda diğerlerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırılabilir. Sadece küpe almak istediğinizde durum buna göre değişir. Bütçe kriterlerinizi dikkate alarak fiyat limitinizi filtreleyebilirsiniz. Böylece size en uygun ürünü daha kısa sürede bulabilirsiniz.

Lizay Pırlanta yılların tecrübesiyle hazırladığı özel koleksiyonuyla her kadının beğenisini kazanabilecek mücevherler üretir. Kolye, bileklik, Pırlanta Set ve daha pek çok takı modelini inceleyerek hayallerinizi süsleyen ürünü bulabilirsiniz. Avantajlı fiyatlarla alışveriş yapıp aynı gün kargo fırsatını yakalamak için hemen siteye üye olabilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Küpe Günlük Kullanıma Uygun mu?
Pırlanta zümrüt küpeler, küçük ve sade modellerle günlük kullanım için uygun olabilir. Ancak büyük ve dikkat çekici tasarımlar daha çok özel günlerde tercih edilir. Günlük kullanımda rahatlık ve şıklığı bir arada sunan zümrüt küpeler ideal olacaktır.
Pırlanta Zümrüt Küpeler Hangi Stil İçin Uygun?
Pırlanta zümrüt küpeler, zarif ve şık bir stile hitap eder. Modern veya geleneksel stillerle uyum sağlar. Minimalist tarzda olanlar için küçük ve sade, gösterişli bir stil arayanlar için büyük ve dikkat çekici modeller uygundur. Özel günler ve davetler için mükemmel bir tercihtir.
Pırlanta Zümrüt Küpeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Evet, pırlanta zümrüt küpeler hediye olarak mükemmel bir seçenektir. Zümrüt taşının yeşil rengi, özel günlerde anlamlı bir hediye arayanlar için harika bir tercihtir. Özellikle doğum günü veya yıldönümü gibi özel kutlamalar için anlamlı bir hediye olabilir.
Pırlanta Zümrüt Küpelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Pırlanta zümrüt küpelerin bakımı önemlidir. Zümrüt hassas bir taş olduğu için nazik temizlik önerilir. Yumuşak bir bezle silinmeli, kimyasal temizleyicilerden kaçınılmalıdır. Ayrıca parfüm ve krem gibi kimyasallardan uzak tutulmalı, yıllık bakım için bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.
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