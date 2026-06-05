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PIRLANTA TREND YÜZÜK

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR186291
0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük
%0
45.864 TL
45.864 TL
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15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR189170
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
30.787 TL
30.787 TL
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10.262 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196090
0.43 Karat Pırlanta Tomurcuk Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.43 Karat Pırlanta Tomurcuk Yüzük
%0
61.440 TL
61.440 TL
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20.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89418
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
59.280 TL
59.280 TL
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19.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186253
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
39.096 TL
39.096 TL
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13.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR185789
0.28 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük
%0
55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186716
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
26.304 TL
26.304 TL
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8.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR161146
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
70.723 TL
70.723 TL
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23.574 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11055
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük
%0
42.912 TL
42.912 TL
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14.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR176999
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148871
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
34.056 TL
34.056 TL
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11.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186274
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
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14.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186288
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük
%0
30.024 TL
30.024 TL
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10.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186263
0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
29.016 TL
29.016 TL
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9.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186372
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük
%0
16.848 TL
16.848 TL
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5.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116486
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük
%0
32.448 TL
32.448 TL
Sepete Ekle
10.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186342
0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
43.872 TL
43.872 TL
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14.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186364
0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük
%0
50.760 TL
50.760 TL
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16.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142958
0.59 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
67.464 TL
67.464 TL
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22.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158060
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük
%0
51.696 TL
51.696 TL
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17.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171726
1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük
%0
122.880 TL
122.880 TL
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40.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158778
0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
56.232 TL
56.232 TL
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18.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177538
0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük
%0
60.984 TL
60.984 TL
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20.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172000
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
64.968 TL
64.968 TL
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21.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186257
0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük
%0
28.440 TL
28.440 TL
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9.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145001
0.17 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Trend Yüzük
%0
44.328 TL
44.328 TL
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14.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108151
0.52 Karat Pırlanta Yaprak Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta Yaprak Trend Yüzük
%0
119.568 TL
119.568 TL
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39.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158386
0.19 Karat Pırlanta Trend Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Tektaş Yüzük
%0
37.704 TL
37.704 TL
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12.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150305
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142226
0.67 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.67 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
81.504 TL
81.504 TL
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27.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155401
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
%0
45.936 TL
45.936 TL
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15.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77394
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.256 TL
29.256 TL
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9.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162294
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
143.496 TL
143.496 TL
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47.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21772
0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
77.088 TL
77.088 TL
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25.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150251
0.38 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.080 TL
37.080 TL
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12.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122157
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.136 TL
29.136 TL
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9.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140236
0.07 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
15.864 TL
15.864 TL
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5.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90436
0.39 Karat Pırlanta Çiçek Markiz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Çiçek Markiz Yüzük
%0
107.064 TL
107.064 TL
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35.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90458
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
60.840 TL
60.840 TL
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20.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132719
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
81.072 TL
81.072 TL
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27.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13917
0.16 Karat Pırlanta Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.16 Karat Pırlanta Tria Yüzük
%0
62.112 TL
62.112 TL
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20.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125249
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
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12.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170501
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
%0
126.144 TL
126.144 TL
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42.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89586
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
65.352 TL
65.352 TL
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21.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141059
0.66 Karat Pırlanta Aurora Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.66 Karat Pırlanta Aurora Yüzük
%0
88.296 TL
88.296 TL
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29.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163023
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
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7.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138506
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
42.336 TL
42.336 TL
Sepete Ekle
14.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164699
0.22 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Yüzük
%0
36.240 TL
36.240 TL
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12.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158716
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
134.256 TL
134.256 TL
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44.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163976
0.34 Karat Pırlanta Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
%0
47.520 TL
47.520 TL
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15.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164036
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
53.640 TL
53.640 TL
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17.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158718
1.30 Karat Pırlanta Trend Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.30 Karat Pırlanta Trend Damla Yüzük
%0
134.280 TL
134.280 TL
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44.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160639
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
62.304 TL
62.304 TL
Sepete Ekle
20.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160821
0.53 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.53 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
66.648 TL
66.648 TL
Sepete Ekle
22.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167732
0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
61.728 TL
61.728 TL
Sepete Ekle
20.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116083
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
72.120 TL
72.120 TL
Sepete Ekle
24.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136187
2.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
2.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
261.408 TL
261.408 TL
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87.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160166
0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
43.464 TL
43.464 TL
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14.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142188
2.02 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
2.02 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
171.384 TL
171.384 TL
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57.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132695
0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
%0
44.760 TL
44.760 TL
Sepete Ekle
14.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107395
0.21 Karat Pırlanta Efektli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Efektli Taşlı Yüzük
%0
24.312 TL
24.312 TL
Sepete Ekle
8.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151598
0.54 Karat Pırlanta Emerald Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.54 Karat Pırlanta Emerald Yüzük
%0
66.456 TL
66.456 TL
Sepete Ekle
22.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148989
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük
%0
36.192 TL
36.192 TL
Sepete Ekle
12.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110208
0.19 Karat Pırlanta Taşlı Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Taşlı Kare Yüzük
%0
46.320 TL
46.320 TL
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15.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR161911
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
35.640 TL
35.640 TL
Sepete Ekle
11.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145432
0.13 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
33.768 TL
33.768 TL
Sepete Ekle
11.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159407
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
102.360 TL
102.360 TL
Sepete Ekle
34.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159130
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
37.920 TL
37.920 TL
Sepete Ekle
12.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151574
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
30.312 TL
30.312 TL
Sepete Ekle
10.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157886
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
49.008 TL
49.008 TL
Sepete Ekle
16.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133863
0.92 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.92 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
147.864 TL
147.864 TL
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49.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157894
0.15 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük
%0
41.952 TL
41.952 TL
Sepete Ekle
13.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103271
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
59.592 TL
59.592 TL
Sepete Ekle
19.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63994
0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük
%0
161.592 TL
161.592 TL
Sepete Ekle
53.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140239
0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Yüzük
%0
27.336 TL
27.336 TL
Sepete Ekle
9.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90358
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
50.400 TL
50.400 TL
Sepete Ekle
16.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR161911-G
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
35.640 TL
35.640 TL
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11.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151574-G
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
30.312 TL
30.312 TL
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10.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33945
0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
62.640 TL
62.640 TL
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20.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR126926
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük
%0
26.160 TL
26.160 TL
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8.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69251
0.10 Karat Pırlanta Zincir Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Zincir Baget Yüzük
%0
32.880 TL
32.880 TL
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10.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130663
0.29 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
%0
48.024 TL
48.024 TL
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16.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133122
0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
80.712 TL
80.712 TL
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26.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150198
0.25 Karat Pırlanta Dokuz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Dokuz Taşlı Yüzük
%0
38.304 TL
38.304 TL
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12.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151918
0.60 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.60 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
71.328 TL
71.328 TL
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23.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152145
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük
%0
24.024 TL
24.024 TL
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8.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR127400
0.93 Karat Pırlanta Aurora Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Aurora Yüzük
%0
140.016 TL
140.016 TL
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46.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125963
0.25 Karat Pırlanta Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Kare Yüzük
%0
47.112 TL
47.112 TL
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15.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121356
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
35.064 TL
35.064 TL
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11.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116563
0.52 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.52 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
84.240 TL
84.240 TL
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28.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60125
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
56.040 TL
56.040 TL
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18.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR23184
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük
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42.144 TL
42.144 TL
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14.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158479
0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
%0
14.832 TL
14.832 TL
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4.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123143
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük
%0
41.400 TL
41.400 TL
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13.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74428.
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85729
0.23 Karat Pırlanta Kolu Zincir Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Kolu Zincir Taşlı Yüzük
%0
52.992 TL
52.992 TL
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17.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88927
0.22 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük
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38.448 TL
38.448 TL
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12.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91275
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Burgu Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Burgu Yüzük
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21.360 TL
21.360 TL
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7.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81569
0.48 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Trend Yüzük
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72.648 TL
72.648 TL
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24.216 TL x 3 Taksit

Pırlanta trend yüzük modelleri, modern tasarımları ve göz alıcı detaylarıyla mücevher dünyasının en dikkat çeken parçaları arasında yer alır. Klasik pırlanta yüzüklerin zamansız şıklığını korurken, günümüz moda anlayışına uygun yenilikçi tasarımlar sunan trend yüzükler, stil sahibi kadınların en çok tercih ettiği mücevherler arasında bulunur. Modern çizgiler, farklı kesim taşlar ve özgün montür tasarımları ile hazırlanan bu yüzükler, hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde şıklığınızı tamamlar.

Pırlanta yüzükler yüzyıllardır zarafetin ve değerin simgesi olarak kabul edilir. Günümüzde ise klasik tektaş modellerinin yanı sıra farklı kesimler, semboller ve tasarımlarla hazırlanan trend yüzükler oldukça popüler hale gelmiştir.

Lizay Pırlanta trend yüzük koleksiyonunda yer alan modern tasarımlar; baget, damla, markiz, kalp ve çiçek gibi farklı taş kesimleriyle dikkat çeker. Bu özel koleksiyon, modayı takip eden ve özgün bir stil yaratmak isteyen kadınlar için ideal seçenekler sunar.

Trend Yüzük Nedir?

Trend yüzük, klasik yüzük modellerinin dışında daha modern ve özgün tasarımlara sahip olan pırlanta yüzükleri ifade eder. Bu yüzükler genellikle farklı taş kesimleri, geometrik tasarımlar veya sembolik figürlerle hazırlanır. Böylece hem modern hem de dikkat çekici bir stil ortaya çıkar.

Trend pırlanta yüzüklerde tasarım ön plandadır. Bu yüzüklerde kullanılan taş kesimleri, montür detayları ve tasarım çizgileri yüzüğe farklı bir karakter kazandırır. Bu nedenle trend yüzükler, sıradan mücevherlerin ötesinde kişisel tarzı yansıtan özel tasarımlar olarak görülür.

Modern pırlanta yüzük tasarımları, güncel moda akımlarını yansıtarak stilinizi tamamlayan güçlü bir aksesuar görevi görür.

Bu yüzükler yalnızca özel günlerde değil, günlük kombinlerde de rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanır.

Pırlanta Trend Yüzük Modelleri

Trend pırlanta yüzük koleksiyonları farklı tasarım anlayışlarıyla zengin bir model çeşitliliği sunar. Her zevke ve stile hitap eden bu yüzükler, mücevher dünyasında modern tasarımın en güzel örneklerini oluşturur.

Baget Trend Yüzükler

Baget kesim pırlantalar modern tasarımların vazgeçilmez taşları arasında yer alır. Dikdörtgen formu ve minimal görünümü sayesinde baget trend yüzükler sade ama etkileyici bir stil sunar.

Baget trend yüzükler hem tek taş olarak hem de farklı taşlarla kombinlenmiş tasarımlarla hazırlanabilir. Bu modeller özellikle minimalist mücevher tercih eden kişiler için oldukça popülerdir.

Damla Kesim Trend Yüzükler

Damla kesim pırlantalar romantik ve zarif bir görünüm sunar. Bu kesim taşlarla hazırlanan trend yüzük modelleri, modern tasarım anlayışıyla birleşerek oldukça dikkat çekici bir stil oluşturur.

Damla trend yüzükler özellikle özel günlerde tercih edilen şık ve zarif mücevherler arasında yer alır.

Markiz Kesim Trend Yüzükler

Markiz kesim taşlar uzun ve zarif formuyla parmakları daha ince gösteren bir görünüme sahiptir. Bu nedenle markiz kesim trend yüzükler hem modern hem de şık bir görünüm sunar.

Bu yüzükler özellikle özgün tasarımları seven kişiler için oldukça ideal bir seçenektir.

Sembollü Tasarım Yüzükler

Trend yüzük koleksiyonlarında kalp, yıldız, çiçek ve sonsuzluk sembolleri gibi farklı figürler de sıklıkla kullanılır. Bu semboller yüzüğe hem estetik hem de duygusal bir anlam katar.

Özellikle kalp ve sonsuzluk sembollü pırlanta yüzükler romantik bir hediye alternatifi olarak oldukça popülerdir.

Trend Yüzükler Neden Bu Kadar Popüler?

Son yıllarda trend yüzüklerin popülerliği hızla artmıştır. Bunun en önemli nedeni, modern tasarımların kişisel tarzı daha güçlü bir şekilde yansıtmasıdır. Klasik mücevherlerin aksine trend yüzükler daha özgün ve dikkat çekici tasarımlar sunar.

Trend yüzüklerin popüler olmasının başlıca sebepleri şunlardır:

  • Modern ve özgün tasarım anlayışı

  • Güncel moda trendlerini yansıtması

  • Farklı taş kesimleri ve figürlerle hazırlanması

  • Günlük kullanım için uygun olması

  • Kişisel stilinizi ön plana çıkarması

Trend yüzükler bu özellikleri sayesinde hem genç kullanıcılar hem de modern tarzı benimseyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Trend Pırlanta Yüzük Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Pırlanta trend yüzük seçerken bazı önemli kriterlere dikkat etmek gerekir. Öncelikle pırlantanın kalitesini belirleyen 4C kriterleri (kesim, karat, renk ve berraklık) oldukça önemlidir.

Pırlanta yüzüğün tasarımı kadar kullanılan taşın kalitesi de büyük önem taşır. Taşın doğru kesilmiş olması ve montürün kaliteli işçilikle hazırlanması yüzüğün estetik görünümünü doğrudan etkiler.

Ayrıca yüzüğün günlük kullanım için uygun olması da önemlidir. Konforlu bir tasarıma sahip yüzükler gün boyunca rahatlıkla kullanılabilir.

Yüzük seçerken kişinin stiline uygun bir model tercih etmek de oldukça önemlidir. Minimal tasarımlar sade şıklık sunarken, daha gösterişli tasarımlar dikkat çekici bir stil oluşturur.

Trend Yüzükler Nasıl Kombinlenir?

Trend pırlanta yüzükler farklı kombinlerle kullanılabilen oldukça şık aksesuarlardır. Minimal bir trend yüzük günlük kombinlerde zarif bir dokunuş oluştururken, taşlı ve daha büyük tasarımlar özel davetlerde dikkat çekici bir stil yaratır.

Örneğin sade bir baget trend yüzük, günlük kombinlerde oldukça modern bir görünüm sunar. Daha gösterişli bir damla veya markiz yüzük ise gece davetlerinde şıklığınızı tamamlayabilir.

Trend yüzükleri farklı pırlanta takılarla kombinleyerek daha güçlü bir stil oluşturabilirsiniz. Özellikle pırlanta kolye veya küpe ile tamamlanan kombinler oldukça şık bir görünüm sağlar.

Pırlanta Trend Yüzüklerle Tarzınızı Yansıtın

Pırlanta trend yüzük modelleri, modern tasarımları ve zarif detaylarıyla stilinizi ön plana çıkaran özel mücevherlerdir. Güncel moda akımlarını yansıtan bu yüzükler, klasik pırlanta şıklığını modern dokunuşlarla bir araya getirir.

Lizay Pırlanta trend yüzük koleksiyonunda yer alan özgün tasarımlar sayesinde hem günlük stilinizi tamamlayabilir hem de özel günlerde göz alıcı bir şıklık yakalayabilirsiniz. Modern çizgilerle tasarlanan bu yüzükler, stil sahibi kadınların vazgeçilmez mücevherleri arasında yer almaya devam ediyor.

 

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