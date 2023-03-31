0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye T304 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.24 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve yaratıcı bir ifadeyle tasarlanmış olan pırlanta baget kolye, tarzınızı mükemmel bir şekilde yansıtacak. Bu benzersiz tasarım, zarafetinizi ve yaratıcılığınızı ortaya koyacak. Şimdi bu özel kolyeyle kendinizi ifade etme zamanı!