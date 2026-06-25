Altın Deniz Yıldızı Kolye T10470 Altın, 14 Ayar, 0.89 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Denizin özgür ruhunu yansıtan deniz yıldızı motifi, bu minimal kolyeye doğal ve zarif bir karakter kazandırıyor. İnce işçiliği sayesinde hafif ve şık bir görünüm sunarken yaz enerjisini her mevsim stilinizde hissettiriyor. Günlük kullanıma uyum sağlayan tasarımıyla vazgeçilmez parçalar arasında yerini alıyor. Özgürlüğün en güzel hali, sadelikle buluştuğunda ortaya çıkar.