Altın Deniz Yıldızı Kolye
Ürün Kodu : N178563
%0
8.636 TL
8.636 TL
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Yıldızı Kolye T10470
Altın, 14 Ayar, 0.89 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizin özgür ruhunu yansıtan deniz yıldızı motifi, bu minimal kolyeye doğal ve zarif bir karakter kazandırıyor. İnce işçiliği sayesinde hafif ve şık bir görünüm sunarken yaz enerjisini her mevsim stilinizde hissettiriyor. Günlük kullanıma uyum sağlayan tasarımıyla vazgeçilmez parçalar arasında yerini alıyor. Özgürlüğün en güzel hali, sadelikle buluştuğunda ortaya çıkar.
Altın Deniz Yıldızı Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.636 TL
8.636 TL
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