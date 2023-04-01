1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3511 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.31 gr

Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.67 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve şık tasarımıyla öne çıkan pırlanta zümrüt yüzük, göz alıcı bir parıltıyla parmaklarınızı süsleyecek. Bu özel tasarım, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek size benzersiz bir stil sunuyor. Kendinizi özel hissetmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.