1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye
Ürün Kodu : DN63209
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51.384 TL
51.384 TL
PEŞİN FİYATINA 17.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye T9626
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.27 gr
Taş: Lab. Fancy
Ağırlık: 1,26 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,25 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneşin sıcak ve altın ışıltısını barındıran oval kesim fancy pırlanta, adeta teninizde parlayan nadide bir mücevher kutusu gibi görünüyor. Çevresindeki berrak pırlanta taç, merkezdeki taşın derinliğini ve görkemini artırarak, beyaz altın zincirin zarafetiyle göz kamaştırıcı bir kontrast yaratıyor. Kendini şımartmak ve her ortamda sofistike bir asaletle fark edilmek isteyen kadınlar için ustalıkla işlendi.
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.27 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 1.51 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi olan taş, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.384 TL
51.384 TL
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