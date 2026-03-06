1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye T9626 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.27 gr



Taş: Lab. Fancy

Ağırlık: 1,26 Karat

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin sıcak ve altın ışıltısını barındıran oval kesim fancy pırlanta, adeta teninizde parlayan nadide bir mücevher kutusu gibi görünüyor. Çevresindeki berrak pırlanta taç, merkezdeki taşın derinliğini ve görkemini artırarak, beyaz altın zincirin zarafetiyle göz kamaştırıcı bir kontrast yaratıyor. Kendini şımartmak ve her ortamda sofistike bir asaletle fark edilmek isteyen kadınlar için ustalıkla işlendi.