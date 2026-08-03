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ALYANS

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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  M308055-M331310
Altın Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Çift Alyans
%0
56.848 TL
56.848 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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18.949 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M324581-M324750
Altın Bombeli Çift Alyans - 4 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Çift Alyans - 4 mm
%0
32.640 TL
32.640 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335128-M335127
Altın Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Çift Alyans
%0
76.364 TL
76.364 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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25.455 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335094-M335093
Altın Kapitone Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kapitone Çift Alyans
%0
69.428 TL
69.428 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325595-M325606
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
%0
47.600 TL
47.600 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.867 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335110-M335109
Altın Başak İşlemeli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Başak İşlemeli Çift Alyans
%0
77.112 TL
77.112 TL
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25.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M326370-M321114
Altın Düz Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Düz Çift Alyans
%0
58.344 TL
58.344 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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19.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325171-M325181
Altın Kalemli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kalemli Çift Alyans
%0
45.696 TL
45.696 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325016-M325786
Altın Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Çift Alyans
%0
42.296 TL
42.296 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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14.099 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M311977-M324100
Altın Bombeli Çift Alyans - 3 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Çift Alyans - 3 mm
%0
26.180 TL
26.180 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.727 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M327485-M327487
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
%0
35.972 TL
35.972 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325704-M325693
Altın Üç Renkli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Üç Renkli Çift Alyans
%0
46.988 TL
46.988 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335101-M335102
Altın Dokulu Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Dokulu Çift Alyans
%0
46.172 TL
46.172 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.391 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335118-M335117
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
%0
74.868 TL
74.868 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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24.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335108-M335107
Altın Mozaik Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Mozaik Çift Alyans
%0
88.468 TL
88.468 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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29.489 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M332950-M332955
Altın Taşlı Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Çift Alyans
%0
69.564 TL
69.564 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325590-M325597
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
%0
50.456 TL
50.456 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.819 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M316895-M324429
Altın Bombeli Çift Alyans - 5 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Çift Alyans - 5 mm
%0
37.468 TL
37.468 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.489 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325351-M325359
Altın Tasarım Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Çift Alyans
%0
72.080 TL
72.080 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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24.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M268420-M268419
Altın Tasarım Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Çift Alyans
%0
30.532 TL
30.532 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335049-M325246
Altın Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Çift Alyans
%0
55.420 TL
55.420 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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18.473 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M260173-M271818
Altın Tasarım Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Çift Alyans
%0
51.884 TL
51.884 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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17.295 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335132-M335131
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
%0
82.348 TL
82.348 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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27.449 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335131
Altın Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Erkek Alyans
%0
43.860 TL
43.860 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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14.620 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335132
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
%0
38.488 TL
38.488 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M321114
Altın Düz Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Düz Erkek Alyans
%0
27.200 TL
27.200 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.067 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M326370
Altın Düz Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Düz Kadın Alyans
%0
31.212 TL
31.212 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.404 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M324581
Altın Bombeli Erkek Alyans - 4 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Erkek Alyans - 4 mm
%0
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M324750
Altın Bombeli Kadın Alyans - 4 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Kadın Alyans - 4 mm
%0
14.620 TL
14.620 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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4.873 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M316895
Altın Bombeli Erkek Alyans - 5 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Erkek Alyans - 5 mm
%0
29.036 TL
29.036 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.679 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M324429
Altın Bombeli Kadın Alyans - 5 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Kadın Alyans - 5 mm
%0
21.420 TL
21.420 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.140 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325171
Altın Kalemli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kalemli Erkek Alyans
%0
23.528 TL
23.528 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325181
Altın Kalemli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kalemli Kadın Alyans
%0
22.236 TL
22.236 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M311977
Altın Bombeli Erkek Alyans - 3 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Erkek Alyans - 3 mm
%0
14.892 TL
14.892 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M324100
Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm
%0
11.288 TL
11.288 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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3.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335093
Altın Kapitone Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kapitone Desenli Erkek Alyans
%0
35.632 TL
35.632 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.877 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335094
Altın Taşlı Kapitone Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kapitone Kadın Alyans
%0
33.864 TL
33.864 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M268420
Altın Tasarım Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Erkek Alyans
%0
16.524 TL
16.524 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M268419
Altın Tasarım Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Kadın Alyans
%0
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325597
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
%0
24.140 TL
24.140 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325590
Altın Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Erkek Alyans
%0
26.316 TL
26.316 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.772 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325693
Altın Üç Renkli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Üç Renkli Erkek Alyans
%0
24.344 TL
24.344 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.115 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325704
Altın Taşlı Üç Renkli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Üç Renkli Kadın Alyans
%0
22.644 TL
22.644 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325351
Altın Tasarım Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Erkek Alyans
%0
38.828 TL
38.828 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.943 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325359
Altın Tasarım Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Taşlı Kadın Alyans
%0
33.252 TL
33.252 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335102
Altın Dokulu Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Dokulu Erkek Alyans
%0
24.140 TL
24.140 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335101
Altın Dokulu Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Dokulu Kadın Alyans
%0
22.032 TL
22.032 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M327485
Altın Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Erkek Alyans
%0
18.360 TL
18.360 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M327487
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
%0
17.612 TL
17.612 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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5.871 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325595
Altın Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Erkek Alyans
%0
25.636 TL
25.636 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.545 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325606
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
%0
22.032 TL
22.032 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M271818
Altın Tasarım Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Erkek Alyans
%0
28.152 TL
28.152 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M260173
Altın Tasarım Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Tasarım Kadın Alyans
%0
23.800 TL
23.800 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325016
Altın Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Erkek Alyans
%0
22.236 TL
22.236 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325786
Altın Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kadın Alyans
%0
20.128 TL
20.128 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335107
Altın Mozaik Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Mozaik Desenli Erkek Alyans
%0
45.560 TL
45.560 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.187 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335108
Altın Taşlı Mozaik Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Mozaik Kadın Alyans
%0
42.976 TL
42.976 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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14.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M332955
Altın Taşlı Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Erkek Alyans
%0
32.436 TL
32.436 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.812 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M332950
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
%0
37.196 TL
37.196 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335117
Altın Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Erkek Alyans
%0
35.632 TL
35.632 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.877 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335127
Altın Bombeli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Bombeli Erkek Alyans
%0
36.992 TL
36.992 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M331310
Altın Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Erkek Alyans
%0
34.272 TL
34.272 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M308055
Altın Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kadın Alyans
%0
22.576 TL
22.576 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.525 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335109
Altın Taşlı Başak Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Başak Erkek Alyans
%0
39.916 TL
39.916 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335049
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
%0
29.988 TL
29.988 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335128
Altın Yıldız Motifli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Yıldız Motifli Kadın Alyans
%0
39.372 TL
39.372 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337317
Altın Düz Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Düz Erkek Alyans
%0
32.028 TL
32.028 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.676 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337325-M337324
Altın Taşlı Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Çift Alyans
%0
70.924 TL
70.924 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337319
Altın Klasik Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Klasik Erkek Alyans
%0
31.484 TL
31.484 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.495 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337324
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
%0
36.584 TL
36.584 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.195 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337318
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
%0
31.824 TL
31.824 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337328
Altın Mat Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Mat Erkek Alyans
%0
34.408 TL
34.408 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.469 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337320
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
%0
31.484 TL
31.484 TL
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10.495 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337321
Altın Düz Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Düz Erkek Alyans
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32.096 TL
32.096 TL
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10.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335118
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
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39.304 TL
39.304 TL
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13.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337327
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans
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33.320 TL
33.320 TL
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11.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337329
Altın Desenli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Erkek Alyans
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29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337330
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
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32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337317-M337318
Altın Taşlı Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Çift Alyans
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63.852 TL
63.852 TL
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21.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337323
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
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34.680 TL
34.680 TL
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11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325246
Altın Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Erkek Alyans
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25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337322
Altın Rose Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Rose Erkek Alyans
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30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335110
Altın Başak İşlemeli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Başak İşlemeli Kadın Alyans
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37.196 TL
37.196 TL
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142621
0.33 Karat Pırlanta İki Renkli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Monarche
0.33 Karat Pırlanta İki Renkli Kadın Alyans
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164.960 TL
164.960 TL
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54.987 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337325
Altın Klasik Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Klasik Erkek Alyans
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34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337326
Altın Taşlı Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Kadın Alyans
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37.536 TL
37.536 TL
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12.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337321-M337326
Altın Taşlı Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Çift Alyans
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69.632 TL
69.632 TL
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23.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337322-M337327
Altın Taşlı Rose Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Rose Çift Alyans
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64.192 TL
64.192 TL
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21.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337328-M337323
Altın Taşlı Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Çift Alyans
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69.088 TL
69.088 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337329-M337330
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
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62.220 TL
62.220 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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20.740 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337319-M337320
Altın Taşlı Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Çift Alyans
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62.968 TL
62.968 TL
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20.989 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142620
Altın İki Renkli Erkek Alyans - Lizay Pırlanta - Monarche
Altın İki Renkli Erkek Alyans
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143.537 TL
143.537 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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47.846 TL x 3 Taksit

Alyans, evli çiftlerin birbirine olan bağlılığının sembolü olarak kabul edilen yüzüklerdir. Alyans takma geleneği genellikle evlilik teklifiyle başlar ve düğün töreninde de devam eder. Alyanslar çiftlerin sonsuz aşklarını, ömür boyu sürecek birlikteliklerini simgeler. Farklı kültürlerde alyanslarla ilgili çeşitli gelenekler olsa da ortak anlamı evliliğin bir simgesi olmaktır. Lizay Pırlanta gibi markaların sunduğu çeşitli seçeneklerle alyans seçimi çiftlerin kişisel zevkleri, bütçeleri doğrultusunda şekillenir. Günümüzde birçok farklı maddeden üretilir. Üzerine taşlar eklenerek veya farklı şekillerde işlenerek kişiselleştirilebilen alyanslar uzun yıllar kullanılacak bir eşya olduğu için dayanıklı olması önemlidir.

Alyans Modelleri

Alyans, evliliği simgeleyen yüzüktür. Çiftler genellikle evliliklerinde birbirlerine bağlılıklarını göstermek için alyans takarlar. Günümüzde çok çeşitli alyans modeli bulunur. Bu modeller farklı tasarımlara, renklere ve detaylara sahiptir. Her çift kendi zevkine, tarzına uygun bir alyans bulabilir.

Klasik Altın Alyanslar

Klasik altın alyanslar geçmişten günümüze gelen ve zarif bir görünüme sahip olan takılardır. Hem geleneksel tasarımlarıyla hem de modern dokunuşlarla üretilen birçok farklı alyans modeli bulunur. Klasik altın alyans arayışında olan çiftler için Lizay Pırlanta'nın özel tasarım modelleri şunlardır:

  • Beyaz Altın Alyans: Sade ve şık görünüme sahip olan altın beyaz alyans, her zevke hitap eder. Özellikle sadelikten hoşlananlar için ideal bir seçenektir. Beyaz altın, parlak bir metal olduğu için alyansa modern hava katar. Bu sayede beyaz altın alyanslar, farklı tarzlardaki kıyafetlerle de rahatlıkla kullanılabilir.

  • Klasik Altın Alyans: Hem klasik alyansların sade ve şık görünümünü hem de modern tasarımların yenilikçi detaylarını bir arada sunan klasik altın alyans ideal seçimdir. Özenle işlenmiş bu alyans, hem gelenekselliği hem de modernliği sevenler için ideal seçenektir.

  • İki Renkli Altın Alyans: Beyaz altın ve sarı altının bir arada kullanıldığı özel tasarıma sahip olan altın iki renkli alyans, oldukça şık görünüme sahiptir. Farklı renklerin uyumu sayesinde dikkat çekici görünüme sahip olan bu alyans, klasik tasarımlardan hoşlanmayanlar için farklı seçenektir.

Modern Alyanslar

Aşkın, bağlılığın sembolü olan alyanslar yüzyıllardır çiftler tarafından tercih edilir. Günümüzde alyans modelleri klasik tasarımlarla birlikte modern, kişiye özel seçenekler sunar. Bu, her çiftin kendilerini ve ilişkiyi en iyi şekilde temsil eden alyansları seçmelerine imkan tanır. Lizay Pırlanta'nın farklı zevklere hitap eden modern alyans modelleri şunlardır:

  • Siyah Altın Alyans: Güçlü, gizemli görünüme sahip altın siyah alyans şıklığı ile dikkat çeker. Özellikle farklı bir tarz arayanlar için idealdir. Sade tasarıma sahip olan bu alyanslar, siyah rengin etkileyici duruşu sayesinde öne çıkar. Klasik altın renginden sıkılanlar için siyah altın alyanslar, modern bir alternatif sunar.

  • Altın Rose Mat Alyans: Mat rose altın kaplamalı bu alyans, hem modern hem de romantik görünüme sahiptir. Gündelik hayatta rahatlıkla kullanılabilecek, sade ve şık bir tasarıma sahip olan bu model, zarifliği tercih edenler için idealdir. Minimalist ve şık tarzı sevenler için ideal tercih olur.

  • Altın Üç Renk Alyans: Üç farklı altın renginin bir arada kullanıldığı bu alyans, özel ve dikkat çekici görünüme sahiptir. Klasik ve modern tarzların bir araya geldiği, herkesin beğenisini kazanacak bir seçenektir. Üç farklı rengin bir arada kullanılması alyansa farklı bir parlaklık ve canlılık katar.

Pırlantalı ve Taşlı Alyanslar

Lizay Pırlanta'nın geniş alyans koleksiyonunda farklı zevklere hitap eden birçok seçenek bulunur. Özel günlerinizde takacağınız pırlanta veya değerli taşlı alyanslar, sevginizin ve bağlılığınızın kalıcı sembolü olacaktır. Her çiftin kendine özgü tarzını yansıtan tasarımlarla, aşkınızı kalıcı şekilde taçlandırabilirsiniz. İşte pırlantalı ve taşlı alyans modelleri şunlardır:

  • Altın Tamtur Alyans: Tamtur alyans tüm çevresi boyunca taşlarla süslü, gösterişli tasarıma sahiptir. Lüks, ihtişamlı görünüm arayan çiftler için ideal seçenektir. Ayrıca altın tamtur alyans sembolik olarak sonsuz aşkı temsil eder. Çünkü taşların dizilişi kesintisiz döngü oluşturur.

  • 0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük: Kare kesim, 0.22 karatlık pırlanta ile tasarlanan bu yüzük modern görünüme sahiptir. Şık, zarif bir stil arayan çiftler için uygun seçenektir. Yüzüğün minimalist tasarımı, günlük kullanıma uygun olmasını sağlarken pırlantanın parlaklığı özel günlerde de göz alıcı bir etki yaratır.

  • 0.22 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük: 0.25 karat pırlanta kare modern yüzük ile süslenen, modern tasarıma sahip bu alyans hem yeni trendleri takip eden hem de klasik şıklığı tercih edenler için uygun seçenektir. Gündelik hayatta ve özel günlerde rahatlıkla kullanılabilecek zarif görünüme sahiptir.

Alyans Fiyatları

Alyans fiyatları birçok farklı etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Kullanılan altın türü (sarı altın, beyaz altın, rose altın gibi), altın ayar değeri, kullanılan taşların çeşidi ve kalitesi, tasarımın karmaşıklığı, işçilik gibi faktörler alyansın fiyatını belirleyen başlıca unsurlardır. Alyans seçenekleri arasında sade ve klasik tasarımlardan özel olarak tasarlanmış, el işçiliğiyle üretilmiş benzersiz parçalara kadar geniş yelpaze bulunur. Bu sayede çiftler, bütçelerine ve beğenilerine uygun alyans bulma imkanı elde eder. Alyans seçimi, çiftler için önemli bir karardır. Hem beğendiğiniz bir model hem de bütçenize uygun bir alyans bulmak için Lizay Pırlanta'nın geniş alyans yüzük seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

Alyans Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Alyans seçiminde malzeme (altın, platin, gümüş), tasarım (klasik, taşlı veya modern) ve bütçeniz önemli. Ayrıca alyansın parmağınızda rahat hissettirmesi ve uzun ömürlü olması da dikkate alınmalı.
Alyans Ölçüsü Nasıl Belirlenir?
Alyansınızın tam ölçüsünü almak için bir kuyumcudan yardım alabilirsiniz. Bu, rahat bir kullanım sağlar.
Çiftlere Özel Alyans Tasarımı Yapılabilir Mi?
Evet, kişiye özel tasarımlar mümkündür. Baş harfler, tarih veya özel sembollerle alyansınızı özelleştirebilirsiniz.
Taşlı ve Taşsız Alyanslar Arasındaki Farklar
Taşlı Alyanslar: Daha gösterişli ve zarif, fakat bakım gerektirir.
Taşsız Alyanslar: Minimalist ve klasik, uzun ömürlüdür ve bakım gereksizdir.
Alyans Zamanla Değiştirilebilir Mi?
Alyanslar daraltılabilir veya genişletilebilir. Ancak bazı özel tasarımlar bu işlemlere uygun olmayabilir.
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