0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye T220 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.05 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarafetin uyumuyla tasarlanmış olan Lizay pırlanta baget kolye, her tarza ve her duruma mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şıklığı ve zarifliğiyle dikkat çeken bu kolye, minimalist tasarımıyla da göz kamaştırır. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı vurgulamak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.