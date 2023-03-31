0.20 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3012 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık Estetik ile tasarlanmış pırlanta beştaş yüzük, zarif bir görünüm ve mükemmel işçilik sunuyor. Bu özel yüzük, her anınıza değer katmak için ideal bir seçenek Şimdi siz de tarzınıza uygun bu benzersiz pırlanta yüzüğü keşfedin!