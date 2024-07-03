0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye T5014 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yalın ama etkileyici hatlara sahip olan bu tasarım, modern şıklığın en sade halini sunar. Günlük hayatta olduğu kadar özel davetlerde de dikkat çeken bir ışıltıya sahiptir. İnce işçiliğiyle öne çıkan bu parça, tarzınızı tamamlayan zarif bir imza olur.