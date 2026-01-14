Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B353722
%0
84.184 TL
84.184 TL
PEŞİN FİYATINA 28.061 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik T9453
Altın, 14 Ayar, 7,74 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Fuşyanın büyüleyici enerjisi ile altının asil duruşu, bu tasarımda bir sanat eseri gibi birleşiyor. Kalın zincir halkalarının yarattığı güçlü silüet, canlı taşların ışıltısıyla yumuşayarak bileğinizde hem cesur hem de feminen bir tavır sergiliyor. Sıradanlıktan uzaklaşmak ve stilinize enerjik bir dokunuş katmak istediğiniz anlar için tasarlandı.
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.74 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 28.061 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
84.184 TL
84.184 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E164605
Altın Klasik Küçük Halka Küpe
%0
16.728 TL
16.728 TL
Ürün Kodu : R161136
Altın Taşlı Geometrik Mavi Yüzük
%0
34.408 TL
34.408 TL
Ürün Kodu : N171109
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye
%0
168.164 TL
168.164 TL