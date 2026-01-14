Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik T9453 Altın, 14 Ayar, 7,74 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Fuşyanın büyüleyici enerjisi ile altının asil duruşu, bu tasarımda bir sanat eseri gibi birleşiyor. Kalın zincir halkalarının yarattığı güçlü silüet, canlı taşların ışıltısıyla yumuşayarak bileğinizde hem cesur hem de feminen bir tavır sergiliyor. Sıradanlıktan uzaklaşmak ve stilinize enerjik bir dokunuş katmak istediğiniz anlar için tasarlandı.