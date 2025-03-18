Altın Baget Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N146818
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119.068 TL
119.068 TL
PEŞİN FİYATINA 39.689 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Kolye T5450
Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.68 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Baget Taşlı Kolye, zarif baget kesim taşlarıyla modern ve sofistike bir ışıltı sunuyor. Şık ve zamansız tasarımıyla günlük ve özel kombinlerinize uyum sağlayarak stilinizi tamamlıyor. Göz alıcı ve zarif detaylarıyla her anınıza ışıltı katacak bu kolye, şıklığın vazgeçilmezi!
Altın Baget Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 11.68 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Taşlı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Taşlı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5-Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
5-Gerdanlık, boynun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri gibi özel günler için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 39.689 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
119.068 TL
119.068 TL
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