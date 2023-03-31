Altın Klasik Top Küpe T2086 Altın, 14 Ayar, 0.70 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif taş kesimi ile tasarlanmış altın top küpe koleksiyonu, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz küpeler, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Lizay'ın ifadesini kullanarak, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu zarif ve göz alıcı küpeleri keşfedin.