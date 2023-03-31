Altın Klasik Top Küpe T2086

Altın Klasik Top Küpe
Ürün Kodu : E150923
%0
6.800 TL
6.800 TL
PEŞİN FİYATINA 2.267 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Klasik Top Küpe T2086Altın, 14 Ayar, 0.70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay markasının zarif taş kesimi ile tasarlanmış altın top küpe koleksiyonu, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz küpeler, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Lizay'ın ifadesini kullanarak, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu zarif ve göz alıcı küpeleri keşfedin.
Altın Klasik Top Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 0.70 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Klasik Top Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Klasik Top Küpe
PEŞİN FİYATINA 2.267 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
6.800 TL
6.800 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : C047159
Altın Küçük Top Zincir Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B347013
Altın Top Bileklik
%0
40.664 TL
40.664 TL
Ürün Kodu : SM02784
Altın Top Top Şahmeran Bileklik
%0
13.056 TL
13.056 TL