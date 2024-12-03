Altın Güneş Ay Kolye
Ürün Kodu : N151944
%0
21.012 TL
21.012 TL
PEŞİN FİYATINA 7.004 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Güneş Ay Kolye T5312
Altın, 14 Ayar, 2.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Ay ve güneş figürlerinin birlikteliğiyle şekillenen bu tasarım, gökyüzünün enerjisini boynunuzda taşır. Anlamlı detaylarla modern çizgilerin buluştuğu bu parça, günün her anına uyum sağlar.
Altın Güneş Ay Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.04 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Güneş Ay Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Güneş Ay Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Güneş Ay Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.004 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.012 TL
21.012 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E160533
Altın Bombeli Halka Küpe
%0
63.920 TL
63.920 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N086740
Altın Kalın Desenli Zincir
%0
86.020 TL
86.020 TL
Ürün Kodu : B346745
Altın Top Bileklik
%0
39.372 TL
39.372 TL