0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10259 Rose Altın, 14 Ayar, 1.88 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.44 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Duygunun fiziksel bir karşılığını ararsanız, işte burada başlıyor. Dikkatli bir tasarım ve cömert bir taş miktarı buluşunca, elinizde yalnızca bir yüzük değil, bir açıklama kalır. Işık, her açıdan farklı bir anlam söyler.