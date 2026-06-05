0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186342
%0
43.872 TL
43.872 TL
PEŞİN FİYATINA 14.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10259
Rose Altın, 14 Ayar, 1.88 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.44 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duygunun fiziksel bir karşılığını ararsanız, işte burada başlıyor. Dikkatli bir tasarım ve cömert bir taş miktarı buluşunca, elinizde yalnızca bir yüzük değil, bir açıklama kalır. Işık, her açıdan farklı bir anlam söyler.
0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.872 TL
43.872 TL
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