0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük T533 Rose Altın, 14 Ayar, 2.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zariflik ve estetik birleşti, pırlanta baget yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu yüzük, zarafetinizi ve tarzınızı yansıtacak mükemmel bir seçimdir. Estetik ifade dengesiyle tasarlanan bu yüzük, sizi özel kılacak ve her anınızda size eşlik edecektir. Şıklığına önem verenler için ideal bir seçenek olan bu yüzüğü keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.