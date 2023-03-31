0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye T1774 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.48 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın sade ve zarif çizgilere sahip olan pırlanta safir kolyesi, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu eşsiz kolye, herhangi bir görünümü tamamlamak için idealdir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın bu muhteşem kolyesini tercih edebilirsiniz.