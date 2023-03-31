0.46 Karat Pırlanta Elmas Taş Küpe
Ürün Kodu : DE04697
%0
47.568 TL
47.568 TL
PEŞİN FİYATINA 15.856 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.46 Karat Pırlanta Elmas Taş Küpe T2215
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.50 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın zarif ve estetik tasarımıyla üretilmiş Pırlanta Elmas Taş Küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve göz alıcı bir görünüm sunan bu tasarım, her tarza uyum sağlayacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle, zarafetinizi ve estetiğinizi ön plana çıkarın.
0.46 Karat Pırlanta Elmas Taş Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.50 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.46 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.46 Karat Pırlanta Elmas Taş Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.856 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.568 TL
47.568 TL
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