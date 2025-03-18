Altın Üçgen Detaylı Küpe
Ürün Kodu : E1119132
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18.904 TL
18.904 TL
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üçgen Detaylı Küpe T5446
Altın, 14 Ayar, 1.83 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Oval Üçgen Halka Küpe, oval ve üçgen formun modern birleşimiyle benzersiz bir şıklık sunuyor. Minimalist ve sofistike tasarımıyla günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu zarif aksesuar, stilinize özgün bir dokunuş katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir tercih!
Altın Üçgen Detaylı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.83 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klik sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Üçgen Detaylı Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarınız için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Üçgen Detaylı Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.904 TL
18.904 TL
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