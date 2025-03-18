Altın Üçgen Detaylı Küpe T5446 Altın, 14 Ayar, 1.83 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Oval Üçgen Halka Küpe, oval ve üçgen formun modern birleşimiyle benzersiz bir şıklık sunuyor. Minimalist ve sofistike tasarımıyla günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu zarif aksesuar, stilinize özgün bir dokunuş katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir tercih!