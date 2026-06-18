0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10439 Rose Altın, 14 Ayar, 5.03 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.51 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı farklı açılardan yakalayarak göz alıcı bir görünüm sunuyor. Siyah taşın güçlü karakteri, klasik tektaş formuna özgün bir hava katıyor. Hem günlük kombinlerde hem de özel anlarda stilinizi tamamlayan etkileyici bir parça olarak öne çıkıyor. Gücünü sadeliğinden alan tasarımlar her zaman akılda kalır.