0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük T3125 Rose Altın, 14 Ayar, 2.28 gr Taş : Turmalin

Ağırlık : 0.67 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük, zarif ve şık renkli taşlarla süslenmiştir. Elegans ve Zarafetin Özü koleksiyonunun bir parçasıdır. Bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçimdir.