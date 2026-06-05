0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T10231 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.02 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.43 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.11 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla formunun akıcı çizgileri, bu tektaş yüzüğe son derece etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Işığı farklı açılardan yakalayan tasarımı, her bakışta yeni bir detay keşfetmenizi sağlıyor. Duyguların en zarif ifadelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kalbe dokunan bazı anlar, ömür boyu ışığını kaybetmez.