0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR186686
%0
79.104 TL
79.104 TL
PEŞİN FİYATINA 26.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T10231
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.02 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla formunun akıcı çizgileri, bu tektaş yüzüğe son derece etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Işığı farklı açılardan yakalayan tasarımı, her bakışta yeni bir detay keşfetmenizi sağlıyor. Duyguların en zarif ifadelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kalbe dokunan bazı anlar, ömür boyu ışığını kaybetmez.
0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 26.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
79.104 TL
79.104 TL
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