Altın Fatma Eli Kolye T1403 Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Fatma eli kolye, estetik ve zarif bir ifadeyle tasarlanmıştır. Bu şık ve göz alıcı kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Altın rengi ve detaylı işçilik, bu kolyeyi benzersiz kılar. Estetik bir görünüm sunan bu zarif kolye, her kadının takı koleksiyonunda olması gereken bir parçadır.