Altın Pembe Mineli Taşlı Yıldız Kolye T10492 Altın, 14 Ayar, 0.88 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pembe mine ve ışıltılı taş detayları, yıldız motifine neşeli ve zarif bir karakter kazandırıyor. Renkli görünümüyle enerjik bir stil oluştururken, altının sıcak dokusuyla dengeli bir uyum yakalıyor. Hayallerine ışık katmak isteyenler için anlamlı ve dikkat çekici bir tasarımdır. Her yıldız, kendi ışığıyla parlar.