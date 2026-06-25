Altın Pembe Mineli Taşlı Yıldız Kolye
Ürün Kodu : N179996
%0
8.636 TL
8.636 TL
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pembe Mineli Taşlı Yıldız Kolye T10492
Altın, 14 Ayar, 0.88 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe mine ve ışıltılı taş detayları, yıldız motifine neşeli ve zarif bir karakter kazandırıyor. Renkli görünümüyle enerjik bir stil oluştururken, altının sıcak dokusuyla dengeli bir uyum yakalıyor. Hayallerine ışık katmak isteyenler için anlamlı ve dikkat çekici bir tasarımdır. Her yıldız, kendi ışığıyla parlar.
Altın Pembe Mineli Taşlı Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.636 TL
8.636 TL
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