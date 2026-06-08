1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe
Ürün Kodu : DL06285
%0
240.552 TL
240.552 TL
PEŞİN FİYATINA 80.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe T10302
Rose Altın, 14 Ayar, 15.25 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.72 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.34 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güçlü silueti ve etkileyici ışıltısıyla öne çıkan bu kelepçe, modern lüksün seçkin örneklerinden biridir. Pırlanta detayları tasarıma kesintisiz bir parlaklık kazandırırken, bilekte dikkat çekici bir duruş oluşturuyor. Tek başına kullanıldığında bile tüm görünümü tamamlayabilecek kadar güçlüdür. Bazı parçalar aksesuar değil, imza niteliği taşır.
1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 80.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
240.552 TL
240.552 TL
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