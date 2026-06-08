1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe T10302 Rose Altın, 14 Ayar, 15.25 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.72 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.34 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü silueti ve etkileyici ışıltısıyla öne çıkan bu kelepçe, modern lüksün seçkin örneklerinden biridir. Pırlanta detayları tasarıma kesintisiz bir parlaklık kazandırırken, bilekte dikkat çekici bir duruş oluşturuyor. Tek başına kullanıldığında bile tüm görünümü tamamlayabilecek kadar güçlüdür. Bazı parçalar aksesuar değil, imza niteliği taşır.