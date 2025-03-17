Altın İnce Bombeli Halka Küpe T5428 Altın, 14 Ayar, 2.42 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın İnce Bombeli Halka Küpe, zarif bombeli formu ve ince yapısıyla klasik halka küpelere modern bir dokunuş katıyor. Hafif ve konforlu tasarımı sayesinde günlük kullanıma uygun olan bu şık aksesuar, sade ama etkileyici bir stil sunarak her kombine zamansız bir ışıltı katıyor.