Gümüş Elif Vav İşlemeli Sarı Tesbih
Ürün Kodu : G025217
%0
41.472 TL
41.472 TL
PEŞİN FİYATINA 13.824 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Gümüş Elif Vav İşlemeli Sarı Tesbih T10462
Gümüş, 925 Ayar, 23.96 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elif ve Vav motifleriyle anlam kazanan bu özel tasarım, manevi değeri estetik bir yorumla buluşturuyor. Sarı tonlarının sıcak ve göz alıcı görünümü, ince işleme detaylarıyla daha da zenginleşiyor. Geleneksel sembolleri zarif bir işçilikle taşıyan bu tesbih, anlam arayanlar için güçlü bir seçim sunuyor. Bazı tasarımlar sadece tamamlamaz, derin bir anlam da taşır.
Gümüş Elif Vav İşlemeli Sarı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 13.824 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.472 TL
41.472 TL
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