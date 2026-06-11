Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi
Ürün Kodu : D000286
%0
103.496 TL
103.496 TL
PEŞİN FİYATINA 34.499 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Kol Düğmesi Erkek T10323
Altın, 14 Ayar, 10,14 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şıklığın en zarif detaylarından biri olan bu kol düğmesi, siyah taşların etkileyici görünümüyle dikkat çekiyor. Yuvarlak formun klasik estetiği, altının ışıltısıyla birleşerek zamansız bir görünüm yaratıyor. İnce işçiliği ve dengeli tasarımı sayesinde kusursuz bir bütünlük sunuyor.
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi
PEŞİN FİYATINA 34.499 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
103.496 TL
103.496 TL
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