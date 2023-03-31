0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye T297 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu minimalist ifadeye sahip olan pırlanta baget kolye, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olan bu kolye, sade ve şık bir ifade yaratmanıza yardımcı olacak.