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Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük

Ürün Kodu : R165819
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%0
96.152 TL
96.152 TL
PEŞİN FİYATINA 32.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük T10342

Beyaz Altın, 14 Ayar, 9,33 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Keskin hatlarıyla dikkat çeken dikdörtgen form, bu yüzüğe modern ve karakterli bir görünüm kazandırıyor. Gereksiz detaylardan uzak tasarımı, altının doğal ışıltısını ön plana çıkarıyor. Şıklığını sade detaylarla ifade etmeyi sevenler için güçlü bir tercih.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 32.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
96.152 TL
96.152 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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