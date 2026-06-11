Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165819
%0
96.152 TL
96.152 TL
PEŞİN FİYATINA 32.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük T10342
Beyaz Altın, 14 Ayar, 9,33 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Keskin hatlarıyla dikkat çeken dikdörtgen form, bu yüzüğe modern ve karakterli bir görünüm kazandırıyor. Gereksiz detaylardan uzak tasarımı, altının doğal ışıltısını ön plana çıkarıyor. Şıklığını sade detaylarla ifade etmeyi sevenler için güçlü bir tercih.
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 32.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
96.152 TL
96.152 TL
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