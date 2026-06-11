Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R163703
%0
61.132 TL
61.132 TL
PEŞİN FİYATINA 20.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük T10335
Altın, 14 Ayar, 6,26 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Tarihi mirasın zarafetini taşıyan Osmanlı tuğrası detayı, bu yüzüğe karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Oniks taşının koyu ve etkileyici tonu, tasarımın güçlü duruşunu destekliyor. Geleneksel estetik ile modern mücevher işçiliği bir araya gelerek dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor.
Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.132 TL
61.132 TL
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