0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük T3090 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Estetik ile Pırlanta Trend Yüzük, Lizay ifadesiyle şıklığınızı tamamlayacak bir seçenektir. Kaliteli tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacaktır. Lizay markasının güvencesiyle sunulan bu pırlanta yüzük, sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi Refined Estetik ile pırlanta yüzüğü keşfedin ve kendinizi özel hissedin.