0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük T3090

0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük
Ürün Kodu : DR123143
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41.400 TL
41.400 TL
PEŞİN FİYATINA 13.800 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük T3090Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.51 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.17 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Refined Estetik ile Pırlanta Trend Yüzük, Lizay ifadesiyle şıklığınızı tamamlayacak bir seçenektir. Kaliteli tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacaktır. Lizay markasının güvencesiyle sunulan bu pırlanta yüzük, sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi Refined Estetik ile pırlanta yüzüğü keşfedin ve kendinizi özel hissedin.
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.51 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.17 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.800 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.400 TL
41.400 TL
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