Altın İnce Hasır Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365036
%0
23.596 TL
23.596 TL
PEŞİN FİYATINA 7.865 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İnce Hasır Çocuk Bileklik T10591
14 Ayar, Altın, 2.17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltılı dokusu ve son derece hafif tasarımıyla öne çıkan bu ince hasır bileklik, miniklerin neşeli tarzına şık ve sofistike bir dokunuş katıyor.
Altın İnce Hasır Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.865 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.596 TL
23.596 TL
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