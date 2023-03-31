0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük T540 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.47 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve modern zarafetin birleştiği bu şık yüzük, pırlanta baget taşıyla dikkat çekiyor. Hem sade hem de şık bir tasarıma sahip olan bu yüzük, her stil için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.