Altın Tasarım Kolye T9497

2- Altın Tasarım Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.

3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.

4- Altın Tasarım Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.

5- 3.04 gram olan kolye, günlük uzun süreli kullanım için konforlu mu?

5- 3.04 gram, hem uzun süre taşınabilecek kadar hafif hem de 'hiç takı takmamış gibi' hissettirecek kadar sıradan olmayan ideal ağırlık noktasıdır. Ofisten akşam yemeğine her ortama eşlik edebilecek çok yönlü bir ağırlık.