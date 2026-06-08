0.45 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65721
%0
84.048 TL
84.048 TL
PEŞİN FİYATINA 28.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.45 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye T10294
Rose Altın, 14 Ayar, 3.88 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hareket ettikçe ışığı farklı açılardan yakalayan bu kolye, akıcı tasarımıyla göz alıcı bir görünüm oluşturuyor. Sarkan detaylar boyun çevresine estetik bir hareket kazandırırken, pırlantanın parlaklığı tasarımı tamamlıyor. Modern çizgileriyle dikkat çeken özel bir parçadır. Bazı ışıklar yalnızca parlar, bazıları ise peşinden baktırır.
0.45 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 28.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
84.048 TL
84.048 TL
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