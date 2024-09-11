Altın Yeşil Deniz Yıldızı Kolye T5193 Altın, 14 Ayar, 13.72 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı yeşil tonların zarif formla birleştiği bu tasarım, denizin ferahlığını ve enerjisini stilinize taşır. Yaz stilinin vazgeçilmez tamamlayıcısı olarak hem özgün hem de zarif bir görünüm sunar.