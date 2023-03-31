1.36 Karat Pırlanta Baget Kolye T1628 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.48 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegant Tasarım ile Lizay Pırlanta markasının Pırlanta Baget Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu özel tasarım kolye, herkesin dikkatini çekecek ve herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu kolye, sizin için en değerli anları ölümsüzleştirecek. Şimdi bu eşsiz pırlanta kolyeye sahip olmak için hemen alışverişe başlayın!