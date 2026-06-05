0.43 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DR119122
%0
77.928 TL
77.928 TL
PEŞİN FİYATINA 25.976 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.43 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük T10240
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.44 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın kusursuz yansımasını ortaya çıkaran bu yüzük, klasik güzelliğin zamansız bir yorumunu sunuyor. Yuvarlak formun dengeli estetiği, pırlantanın doğal parlaklığıyla birleşerek etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Her dönemde değerini koruyacak seçkin bir tasarım olarak öne çıkıyor. Bazı parçalar modanın değil, hatıraların bir parçası olur.
0.43 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 25.976 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.928 TL
77.928 TL
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