0.43 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük T10240 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.43 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın kusursuz yansımasını ortaya çıkaran bu yüzük, klasik güzelliğin zamansız bir yorumunu sunuyor. Yuvarlak formun dengeli estetiği, pırlantanın doğal parlaklığıyla birleşerek etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Her dönemde değerini koruyacak seçkin bir tasarım olarak öne çıkıyor. Bazı parçalar modanın değil, hatıraların bir parçası olur.