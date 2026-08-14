Altın Prizma Yüzük
Ürün Kodu : R167535
%0
17.340 TL
17.340 TL
PEŞİN FİYATINA 5.780 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Prizma Yüzük T10881
14 Ayar, Altın, 1.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı her açıdan farklı yansıtan özel formuyla Altın Prizma Yüzük, sevdiklerinize hayatın her anında parlamalarını hatırlatacak zamansız ve anlamlı bir hediye.
Altın Prizma Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.780 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.340 TL
17.340 TL
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