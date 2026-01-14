Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Bileklik T9452 Altın, 14 Ayar, 9,09 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gece gökyüzünün derinliğini anımsatan lacivert taşlar, modern altın zincirle birleşerek gizemli bir şıklık sunuyor. Altının parlaklığı ile lacivertin sakin asaletinin yarattığı bu kontrast, sofistike stilinizi en iyi şekilde tamamlıyor. Hem gündüz hem gece şıklığına kolayca adapte olan bu parça, modern lüksün en yeni ve en derin tonu.