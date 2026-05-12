0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye T10155 Altın, 14 Ayar, 1.174 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın sade güzelliğini ön plana çıkaran 0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye, zarif görünümüyle her dönemin favorileri arasında yer alıyor. Minimal tasarımı sayesinde tek başına etkileyici bir duruş sergilerken farklı kolyelerle de uyum sağlıyor. Kendinize değerli bir armağan vermek veya sevdiklerinizi mutlu etmek için şık bir tercihtir.