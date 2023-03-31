0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3032 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ustalıkla tasarlanmış, pırlanta trend yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu benzersiz tasarım yüzük, zarif ve göz alıcı bir görünüm sunar. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi siz de tarzınıza uygun olan bu pırlanta yüzüğü keşfedin.