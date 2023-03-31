0.70 Karat Pırlanta Trend Bileklik T891 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve ışıltılı Pırlanta Trend Bileklik, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla, bu bileklik her adımda dikkat çekici bir parça olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu bilekliği tercih edin.