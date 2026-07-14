Altın Burgu Bileklik T10561 14 Ayar, Altın, 1.47 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce helezonik sarımların yarattığı ritmik doku, ışıkla büyüleyici bir etkileşim sunuyor. Narin yapısına rağmen dikkat çekici bir estetik sergileyen tasarım, bilekte akıcı ve zarif bir duruş yaratıyor. Sade şıklığını zenginleştirmek isteyenler için zamansız bir dokunuş.