Altın Burgu Bileklik
Ürün Kodu : B364519
%0
15.368 TL
15.368 TL
PEŞİN FİYATINA 5.123 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Burgu Bileklik T10561
14 Ayar, Altın, 1.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce helezonik sarımların yarattığı ritmik doku, ışıkla büyüleyici bir etkileşim sunuyor. Narin yapısına rağmen dikkat çekici bir estetik sergileyen tasarım, bilekte akıcı ve zarif bir duruş yaratıyor. Sade şıklığını zenginleştirmek isteyenler için zamansız bir dokunuş.
Altın Burgu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.123 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.368 TL
15.368 TL
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