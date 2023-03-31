0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3020 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve estetik bir tasarıma sahip olan pırlanta beştaş yüzük, şıklığınızı tamamlayacak harika bir seçenektir. Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, zarifliğiyle dikkat çekerken, pırlantaların ışıltısıyla da göz kamaştırır. Herhangi bir kıyafetle mükemmel uyum sağlayan bu yüzük, size özel bir hediye veya kendinizi şımartmak için ideal bir seçimdir. Şimdi bu muhteşem yüzüğü keşfedin ve tarzınıza zarif bir dokunuş katın.