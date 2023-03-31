0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe T400 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet Zamanı'nda parıldayan bir görünüm için pırlanta baget küpe tercih edin. Bu zarif ve şık küpeler, her anınıza zarafet katarken, size özgüven verir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu eşsiz tasarımları keşfedin.