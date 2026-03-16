0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR158060
%0
51.696 TL
51.696 TL
PEŞİN FİYATINA 17.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük T9820
Beyaz - Rose Altın, 14 Ayar, 3,37 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altının farklı tonlarının büyüleyici harmonisiyle tasarlanan bu trend yüzük, yenilikçi ve stil sahibi bir duruş sergiliyor. Rose ve beyaz altının pırlanta ışıltısıyla dansı, klasik çizgilerden sıkılanlar için modern ve çarpıcı bir alternatif sunuyor. Günlük kombinlerinize dinamik bir lüks katmak veya sevdiklerinize özgün bir hediye vermek için ideal bir seçim.
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.37 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.17 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.696 TL
51.696 TL
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