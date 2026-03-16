0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük T9820 Beyaz - Rose Altın, 14 Ayar, 3,37 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının farklı tonlarının büyüleyici harmonisiyle tasarlanan bu trend yüzük, yenilikçi ve stil sahibi bir duruş sergiliyor. Rose ve beyaz altının pırlanta ışıltısıyla dansı, klasik çizgilerden sıkılanlar için modern ve çarpıcı bir alternatif sunuyor. Günlük kombinlerinize dinamik bir lüks katmak veya sevdiklerinize özgün bir hediye vermek için ideal bir seçim.