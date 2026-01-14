Altın Nazar Boncuklu Bileklik
Ürün Kodu : B239580
%0
47.532 TL
47.532 TL
PEŞİN FİYATINA 15.844 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Nazar Boncuklu Bileklik T9434
Altın, 14 Ayar, 4,62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Binlerce yıllık bir tılsımın modern ve lüks bir yorumu olan bu tasarım, koruyucu enerjiyi altının asil ışıltısıyla birleştiriyor. Geleneksel mavi tonların altınla kurduğu bu eşsiz kontrast, bileğinizde hem huzurlu hem de iddialı bir görünüm yaratıyor. Sevdiklerinize sunabileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olan bu bileklik, zamansız bir bağlılığın simgesi olarak her anınıza eşlik edecek.
Altın Nazar Boncuklu Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.62 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Nazar Boncuklu Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bilekliklerı temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Nazar Boncuklu Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Nazar Boncuklu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.844 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.532 TL
47.532 TL
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