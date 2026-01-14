Altın Nazar Boncuklu Bileklik T9434 Altın, 14 Ayar, 4,62 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Binlerce yıllık bir tılsımın modern ve lüks bir yorumu olan bu tasarım, koruyucu enerjiyi altının asil ışıltısıyla birleştiriyor. Geleneksel mavi tonların altınla kurduğu bu eşsiz kontrast, bileğinizde hem huzurlu hem de iddialı bir görünüm yaratıyor. Sevdiklerinize sunabileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olan bu bileklik, zamansız bir bağlılığın simgesi olarak her anınıza eşlik edecek.